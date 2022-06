O projecto do maior aeroporto do mundo é da autoria de Zaha Hadid

Zaha Hadid apresentou as primeiras imagens do projecto, que, no futuro, será o maior aeroporto do Mundo do terminal internacional de passageiros em Daxing, Beijing, China. Vai ser capaz de lidar inicialmente com cerca de 45 milhões de passageiros por ano, mas posteriormente este número irá aumentar até 100 milhões de passageiros! Tendo em consideração o crescimento populacional constante na China, bem como a tendência crescente da classe média chinesa em viajar, não é surpreendente o facto do aeroporto existente na capital da China não seja capaz de processar tamanha quantidade de passageiros. Por esta razão, existem planos para construir uma nova instalação, que quando concluída será maior do que toda a superfície do aeroporto de Heathrow, em Londres!

A concorrência internacional para a participação neste concurso de edifício público foi ganha pelos arquitectos do gabinete Zaha Hadid Architects, presidido por Zaha Hadid, uma das mulheres mais famosas no mundo da arquitectura contemporânea, devido à admiração que os seus projectos despertam a nível global. Os seus desenhos são muito distintos e são facilmente reconhecidos devido a certas marcas expressivas como as formas onduladas e as diversas camadas de edifício sobrepostas. Ficou curioso? Espreite!