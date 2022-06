10 cozinhas nas quais se pode inspirar se tem um apartamento pequeno

Há muitos factores que intervêm quando o assunto é decorar. O tamanho do espaço é, porventura, um dos mais determinantes. A dimensão de determinado espaço é o ponto de partida para que se determine o tamanho do mobiliário, a cor das paredes, os tipos de materiais a usar, entre outros. Quando se trata de espaços pequenos, pode ser mais difícil adaptarmos uma determinada ideia à realidade. Mas, não é impossível. Ter, por exemplo, uma cozinha pequena, não é um obstáculo para a decorar com bom gosto.

Prova disso são as dez cozinhas que lhe vamos mostrar neste livro de ideias.

Prepare-se para uma generosa dose de inspiração.