Cenário de Inverno perfeito: restaurante perfeito!

O artigo de hoje vai fazê-lo apreciar o Inverno…

Trata-se de um conjunto de imagens inspiradas no Restaurante ''o Abocanhado'' no Gerês. Este é um restaurante sobre uma encosta com uma moderna arquitectura e vistas panorâmicas sobre uma paisagem montanhosa fantástica. E a empresa Metro Cúbico Digital, do Porto elaborou imagens fantásticas que se inspiram neste espaço mas com novos elementos de mobiliário e paisagem, como se de um projecto habitacional se tratasse.

A Metro Cúbico Digital é uma empresa especializada na produção de imagens e animações 3D de alta qualidade, destinada a arquitetos, designers, investidores imobiliários, construção, indústria de mobiliário e publicidade. De facto uma imagem vale mais do que mil palavras, e para apresentação de um projecto de arquitectura ou design as imagens podem ser muito importantes. Seja para tornar o diálogo com o cliente mais eficiente seja para testar determinadas soluções. Mas é importante que esta ferramenta de apoio não comprometa a ideia geral, uma boa imagem tem de ter autenticidade e poder, pontos cruciais para o trabalho desta empresa portuguesa.

O resultado está à vista…