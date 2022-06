Casa de requinte exótico

O projecto que lhe mostramos hoje tem um cariz muito especial. A envolvente, o estilo, tudo remete para outras culturas e climas. Mas o projecto situa-se mesmo em Portugal. Num lugar onde o luxo não falta, e de que todos já ouvimos falar. A Quinta do Lago. Este projecto de decoração é da autoria da Coisas da Terra, uma empresa conceituada com sede na zona de Sintra, em Portugal. Esta empresa desenvolve conceitos fantásticos, ora com um estilo marcadamente exótico ou com elementos mais naturais, com uso muito versátil de materiais como por exemplo, da madeira.

Vamos ver o resultado deste caso, no sul de Portugal.