Mobiliário de sala – o top português

Aqui na homify gostamos de prezar e partilhar convosco o que é 'nosso'. Nosso – no sentido, de serem peças de mobiliário portuguesas, que nos dão orgulho e estima, com vontade de as mostrar ao mundo, por tão belas e perfeitas que são. Têm todas características para serem apreciadas, escolhidas e levadas para a sua casa. Apresentam designs inigualáveis, qualidade extrema e um verdadeiro sentido ou uma história por detrás de cada peça de mobiliário.

Hoje, partilhamos convosco, caro leitor, peças de mobiliário de sala, todas elas nacionais, de diferentes pontos do país. São novidades por aqui e quisemos-vos mostrar dez, que nos deixaram maravilhados e encantados, com a certeza que este mobiliário de sala, deixará o seu espaço com brilho especial e com alma portuguesa. Vamos à descoberta das novidades e talvez consiga encontrar – a tal – que procurava para a sua sala! Surpreende-se…