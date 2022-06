Apartamento Riviera – a valorização do espaço

Com o objectivo de criar ambientes convidativos e sedutores, personalizando o espaço, o resultado final desta sala de estar não podia ser mais especial. A organização do espaço e de toda a decoração esteve a cargo da Home Stanging Factory e o resultado é super acolhedor. Na sala de estar optou-se por deixar virgem o piso de madeira de cor clara tornando a ligação entre divisões mais fluente. A sala de estar tem ligação com a zona de refeições, como é possivel ver pela imagem. Nesta zona dedicada ao descanso e relaxe no fim de uma dia de trabalho escolheu-se um sofá de 4 lugares de cor antracite recheado de almofadas. O móvel de televisão é simples e de cor branca de acabamento brilhante – no interior contem espaço de arrumação. Junto à lareira foram colocados dois puffs e no interior apenas velas.