Caminhos até à porta de casa

Passamos por lá todos os dias… no ir e no voltar. Talvez mais do que uma vez por dia. É por lá que deixamos a nossa casa, mas é também nesse caminho que a voltamos a abraçar, para nos refugiar dos dias longos. Também é o ponto que acolhe e recebe os nossos visitantes e convidados, seja o carteiro, amigos ou familiares.

Alguns são grandes e compridos, outros são estreitos e pequenos.

Como é o caminho da sua casa?

É isso mesmo, é deles que falamos neste livro de ideias. Dedicamos uma galeria de imagens aos caminhos de casa, para que possa inspirar-se e remodelar o seu, caso queira.

Venha daí porque o caminho é este e mais nenhum!