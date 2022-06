7 espaços quentes e outonais que vai querer ter em casa

O frio já chegou e com ele a vontade de ficar mais tempo em casa do que o habitual, contrastando com as noites de verão em que nos apetecia andar na rua até mais tarde.

Conforto é uma das palavras chaves para os meses mais frios, porque depois de um outono há sempre um inverno. Estamos habituados à presença do sol e nosso país é, sem dúvida, abençoado, ainda assim o frio faz sempre uma visita durante alguns meses. Tenha a sua casa preparada. Lenha para a lareira, mantas que dão conforto, cores que nos lembram os meses mais quentes e tapetes em algumas divisões.

As propostas que lhe deixamos, através de sete imagens, são sublimes e cheias de inspiração. Pode adaptar algumas à decoração de sua casa.