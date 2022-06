15 portas de entrada fantásticas em madeira

As portas de madeira são sempre um clássico. Se acha que apenas ficam bem em casa rústicas ou no campo, lamentamos, mas encontra-se verdadeiramente mal informado. As portas de madeira podem ser tão sofisticadas e modernas, como as que conhecemos clássicas com as suas ferragens à vista, com um trabalho pormenorizado e maravilhoso.

Em alguns projectos de casas modernas são colocadas portas de madeira fortes com ferragens charmosas, com ou sem vidro a acompanhá-las, acabando por ser o complemento ideal para completar uma fachada geométrica moderna. Assim, convidamo-lo a ver com cuidado estas 15 portas e percebendo como é possível encontrar a perfeita e que se encontra destinada à sua casa.