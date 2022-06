O que colocar em cima da mesa de centro?

Como vê, não é necessário complicar basta apostar no simples e combinar tons à paleta cromática existente no espaço. Aqui optaram por colocar umas magníficas flores frescas, num ramos arredondado e de cor roxa, um tom presente em outros elementos do espaço. Estas foram colocadas num lindo vaso rose gold, que se funde quase à cor da madeira.

Uma vez que esta sala de estar dispõe de duas mesas de centro, na outra optaram por coloca dois livros, talvez os de leitura atual.

A decoração destas mesas de centro fizeram-se com estes simples elementos, que de certeza terá em sua casa.

Nota: se tiver a televisão em frente à sua mesa de centro prefira ramos baixos para não tapar a vista.