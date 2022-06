Habitação desde 25.000€

Existe uma casa de banho totalmente equipa com base de duche e lavatório, apesar do duche não ser visível nesta imagem. Apesar da ideia ser de vida nómada existem todas as condições interiores. Os interiores assumem as mesmas cores e os mesmos materiais usados nas outras divisões.

As informações mais importantes em destaque:

Projecto realizado por: Abaton Arquitectura

Área: 27 metros quadrados

Móveis e Decoração: BATAVIA

Tempo de construção: 8 semanas

Tempo de instalação: 1 dia

Preço: desde € 21.900

Mais exemplos de artigos homify 360º agora:

- Homify 360º – moradia no sul da Alemanha

- Homify 360° – um apartamento de luxo em Ibiza