Recuperar e decorar – uma intervenção completa!

Tal como acontece na maioria dos projetos de recuperação, grande parte do trabalho desenvolvido focou-se na integração de novos acabamentos, solucionando a degradação provocada pela ação do tempo. A predominância do branco ao longo de todas as paredes é contraposta pelos novos pavimentos em madeira, garantindo ambientes mais quentes e acolhedores. A possível monotonia criada pelo minimalismo da recuperação, acabou por garantir uma maior flexibilidade ao nível do design de interiores.