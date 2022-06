Casa contemporânea e luminosa em Barcelona

Hoje apresentamos-lhe uma conversão muito contemporânea inserida no contexto urbano da agitada Barcelona. A habitação localiza-se na zona de Sabadell, que em meados do século XIX se encontrava no centro do boom económico que aconteceu na Catalunha, Espanha. Num abrir e fechar de olhos uma cidade medieval foi convertida respondendo às necessidades de uma nova época. A arquitectura foi ainda estimulada aquando do movimento modernista do século XX.

O que lhe mostramos é um exemplo desta arquitectura, uma habitação que já teria sofrido uma intervenção que não pode ser executada até ao fim por razões estruturais. Assim os arquitectos Vallribera Arquitectes enfrentaram o desafio e o resultado é magnífico…

Observe…