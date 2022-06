Habitação renovada de forma integral no coração de Madrid!

Assim que entramos a primeira coisa que capta a nossa atenção é precisamente a área da sala-de-estar. A nossa atenção foca-se não só no belíssimo e raro mobiliário vintage, mas também nas cores seleccionadas para caracterizar este espaço.

O cor-de-rosa inunda o espaço com um toque de sofisticação e alegria sendo este posteriormente complementado com tons mais frios como é o caso do branco, do creme (nos sofás) e do azul. Esta união entre diferentes tons origina uma composição jovem e harmoniosa.