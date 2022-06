Um open space cheio de vida!

Como não poderia deixar de ser começamos com uma perspectiva do grande open space que acaba por concentrar todas as áreas sociais da habitação como é o caso da sala de estar, sala de jantar e cozinha. Todas estas áreas são visíveis nesta imagem, que nos mostra de uma forma clara a concisa o modo como as diferentes zonas se relacionam.

Ao fundo podemos ver também a porta de entrada que dá acesso directo com uma zona intermédia que se localiza entre a sala de estar e a sala de jantar. Desta forma é feita uma pequena divisão entre os espaços criando assim uma espécie de hall de entrada entre os dois ambientes sociais.