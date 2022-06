Tudo o que precisa de saber sobre humidade em casa, e como acabar com ela!

É o tipo de humidade mais vulgar nas casas recentes, mas também nas mais antigas. Surge quando o vapor de água que produzimos no interior das habitações entra em contacto com superfícies mais frias e condensa, formando gotículas de água que se infiltra nelas. Aparece geralmente nos cantos das paredes e tetos e acaba por se manifestar sob a forma de inestéticas manchas pretas ou castanhas, como pode ver no teto do compartimento que vemos na foto, um projeto de recuperação de uma casa antiga em que este problema foi muito bem resolvido, da autoria de ’UMA CASA PORTUGUESA’.

O vapor de água gera-se em várias atividade levadas a cabo numa casa, como cozinhar e tomar banho, mas o seu volume é agravado por roupas a secar dentro de casa, plantas erradas para ambientes interiores, entre outras. Se a casa não tiver ventilação suficiente, a temperatura das paredes for muito inferior à do ambiente, ou a humidade exterior for muito elevada, esse vapor condensa formando as referidas manchas.

Se o problema em sua casa se estiver a dever à condensação as soluções vêm já a seguir!