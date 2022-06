Reabilitação de apartamento maravilhoso no centro de Lisboa

Ainda na cozinha foram criados diversos espaços de arrumação extra que permitem armazenar todos os elementos necessários ao bom funcionamento desta divisão.

A iluminação natural foi mantida e o branco presente no interior do espaço reflecte toda essa luz criando assim um ambiente mágico e mais amplo do que o que anteriormente vimos. O pavimento também foi substituído com o objectivo de completar esta estética mais moderna e contemporânea.