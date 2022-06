A transformação radical de 5 casas de banho antiquadas

A mudança, nesta casa de banho, passou por retirar a banheira e substituí-la por uma cabine de duche que ocupa muito menos espaço. A cabine tem portas em vidro e paredes revestidas com cerâmica lavanda que contrasta com a brancura dos restantes azulejos. A louça sanitária foi também trocada por uma nova. As formas e as cores são agora contemporâneas e tornam a divisão muito mais convidativa.

Bom trabalho dos decoradores do gabinete Alma Braguesa Furniture.