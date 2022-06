Interiores rústicos em casas moderna

Uma das maneiras mais eficazes de transportar para a sua casa as características de decoração rústica é através dos têxteis. As cores, as texturas ou os padrões campestres contrastam com o minimalismo do design moderno, tornando-o mais acolhedor.

Na imagem, a cabeceira tosca da cama e as características dos têxteis transportam-nos para uma atmosfera de tranquilidade bucólica. As cores gastas e velhas do azul ganga e os padrões em tons dourados que se misturam com as listas das almofadas maiores criam uma zona de referência na decoração do quarto. Não existem quadros, nem objectos decorativos e toda a atenção do espaço se centra no conjunto de almofadas sobre a cabeceira em madeira da cama.

No fundo da cama, está subtilmente pousada uma manta que nos transmite uma deliciosa sensação de conforto e bem-estar.