Decoração para quartos que o vão inspirar

Temos um outro exemplo em que o espaço é demasiado para ser única e simplesmente um quarto. É claramente um exemplo bem diferente do anterior e com outro tipo de aproveitamento. Na verdade é a arquitectura do espaço e principalmente as grandes janelas que vemos que saltam à vista. Dois candeeiros não necessários para iluminar o espaço e uma mesa com duas cadeiras pode servir, por exemplo, para um pequenos almoço com vista sobre a cidade. Se é mais adepto de espaços despojados então, com certeza, identificar-se-á com este exemplo.