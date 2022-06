Antes e depois – piscina transformada em estúdio de design

Ao manter-se o piso térreo do estúdio no nível mais baixo, a altura do tecto de 3 metros permanece, impedindo a sensação de claustrofobia. Claro que a ajuda generosa de quantidade de luz natural que entra no estúdio pela fachada principal é essencial. Foram colocadas novas vigas de suporte a par com as vigas antigas com o o objectivo de adicionar mais resistência e suporte para os novos e pesados painéis solares.

Nesta perspectiva, o que se vê em primeiro plano é uma mesa de boas dimensões para reuniões e conferências de trabalho com clientes. Imagine como será acordar e saber que não apanhará transito no trajecto até ao trabalho e que está a menos de 1 minuto de casa. É brilhante!