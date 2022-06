Escorregas dentro de casa

Verdade que é um elemento improvável, também verdade que não é um objecto indispensável, mas uma coisa não há dúvida: é um exemplo máximo de diversão dentro de casa.

Quem nunca sonhou enquanto criança ter um escorrega só para si? Quem nunca ouviu o filho a pedir um para o seu quarto? Se a sua resposta na altura foi nem pensar , o nosso livro de ideias de hoje vai certamente fazê-lo mudar de ideias!

“A educação é um processo natural empreendido pela da criança e não é adquirido através das palavras, mas através das experiências no ambiente”, dizia Maria Montessori.

Um escorrega não acrescenta só diversão dentro de casa. Com ele vêm também liberdade de movimentos, desenvolvimento motor, brincadeiras criativas… Explore todas essas possibilidades e, se não for o caso de estar a pensar num escorrega para as crianças lá de casa, temos uma surpresa para si, no final do artigo. Deslize pelas nossas ideias.