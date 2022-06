Os móveis necessários para o quarto do bebé

Está prestes a ser mamã ou papá? Então a sua preocupação neste momento é só uma, ter tudo operacional para a chegada do novo herdeiro… Tic, tac, tic, tac… O tempo passa. São nove meses, mas sabemos que antes desse tempo queremos tudo preparado. É claro, que certos pormenores são acertados depois do nascimento, já que o bebé fica, geralmente, ao lado da mãe nos primeiros meses de vida. Mas, é inevitável, gostamos de ter o quarto do nosso bebé, com o armário ou cómoda dele, para arrumar aquelas roupas, ter o fraldário para lhe mudar a roupa e a fralda, ter a cadeira da amamentação, a decoração, criada com todo o amor para ele, enfim… Gostamos de tudo isso… para presentear o maior amor das nossas vidas, que está prestes a chegar e a dar as boas vindas ao seu novo lar… É uma forma, de lhe criar um ninho, de lhe dizer que essa casa também é dele.

Toda esta fase pré-natal, é vivida pelos pais com grande entusiasmo e amor, uma união entre o casal acrescida, uma fase muito bonita numa vida. É saber que aquele pequeno ser, é um pedaço de cada um e que representa toda uma história de amor…

A nossa história de amor hoje é esta, partilhar com os nossos leitores os móveis necessários a ter e a comprar, como tal, neste artigo, queremos que veja as peças prediletas a ter no quarto do seu bebé. Ideias de móveis cheios de pinta, que o encaminhará, com toda a certeza, nesta aventura de uma vida… O primeiro passo a dar é este – a logística! Por isso, começamos já a procurar e a tirar todas as ideias possíveis!