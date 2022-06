Camas infantis: 10 bons exemplos!

Uma cama infantil ou melhor dizendo todo o quarto é espetacular… Ai se eu fosse menina outra vez, este não me escapava. É cor-de-rosa, dois tons diferentes, um mais claro e outro choque. Tudo muito perfeito, as linhas, as curvas, a decoração, a cabeceira da cama é mesmo à princesinha, esta até se liga à mesa de cabeceira, uma união perfeita. A boa notícia é que esta cama infantil e todo o resto do mobiliário é made em Portugal, direto de Paços de Ferreira, na Intense interiores. Lá pode ter a opção de ter os móveis à medida, o que é excelente, caso queira esta cama ligeiramente maior, ou a mesa de cabeceira do outro lado, por exemplo. Além disso, esta empresa tem como principal objetivo ter uma grande variedade de mobiliário e decoração com qualidade e a preços competitivos. É perfeito! Agora é só escolher…