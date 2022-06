Tapetes e carpetes que tornam a sua casa maravilhosa!

Hoje vamo-nos debruçar um pouco sobre tapetes e carpetes. Porquê? Porque nenhuma casa consegue escapar á presença destas peças – e sim, aquele tapete que coloca no chão para sair do banho entra nas nossas contas! Quem não gosta de ter um tapete para o receber quando chega a casa ensopado e precisa de se descalçar? Ou de manhã, que bem que sabe sair da cama e não entrar logo em contacto com a realidade fria do chão!

A tapeçaria nas nossas casas pode ter as mais variadas funções, desde manter um espaço limpo a decorá-lo somente. As formas, os materiais e as próprias cores acabam muitas vezes por definir a sua função em determinado espaço. No entanto, é preciso concordar que a presença de um tapete torna o ambiente mais acolhedor e confortável, sem sombra de dúvida!

Se é um amante do pé-descalço dentro de casa, junte-se a nós e descubra as fantásticas opções que lhe trazemos hoje! Tire do artigo ideias para a sua casa, para que o seu lar receba todos da melhor maneira possível nos dias frios que se aproximam!