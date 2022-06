Loft em Londres com cheiro a Primavera

O quarto fica no piso superior, mesmo junto ao telhado – é visível pelo formato do tecto. Aqui o chão continua revestido a madeira tal como todas as divisões com a única excepção para as casas de banho. A atmosfera é de muita luz natural que reflecte em todas as superfícies delicadamente pintadas de branco, como o roupeiro e toda a dimensão do tecto. Foram colocadas duas janelas vellux simetricamente em relação à cama de casal. A cor apenas aparece a debruar a cabeceira de cama, com uma delicada fita laranja que combina com as almofadas decorativas sob a cama e ainda com a banqueta aos pés da mesma. Os tecidos são de estampado diferente mas combinam na perfeição. Na parede da cabeceira, foi inteligentemente transformado em mesa de cabeceira ou apoio, um espaço devido à sua profundidade.