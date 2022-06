Lavandarias – o espaço dedicado ao cuidado das suas roupas!

Neste exemplo a lavandaria também é um espaço isolado e destinado só a esta função – lavar e tratar de roupas. A disposição do mobiliário é feita de maneira diferente do exemplo de cima. As máquinas são de tampa superior, que têm a vantagem de não ser necessário baixar-se na altura de colocar e de retirar a roupa do interior. Com o tipo de máquina com tampa superior todo o processo é feito de forma vertical! Do lado direito das máquinas estão dois contentores para roupa suja. Todas as áreas laterais são preenchidas com bancadas e prateleiras. A utilização de cestos e caixas facilitam a arrumação de roupas e produtos e deixam tudo visualmente arrumado e asseado.