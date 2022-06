Uma casinha rústica, moderna e minimalista

Associamos o uso da pedra na antiguidade a um grande peso específico da alvenaria, feita inteiramente empilhando unidades de algum tipo de pedras com argamassa. Esta construção tradicional de edifícios faz parte do imaginário coletivo de uma sociedade que vê neste tipo de construção uma conexão com o seu passado, mas também uma expressão da sua identidade construtiva.

Esta escolha não se queda por uma questão meramente figurativa, mas também por uma profunda relação com o lugar e as suas tradições, que se reflete na resolução de novos detalhes de construção que permitam refletir essas características de edifícios antigos. A integração do edifício na envolvente é uma preocupação permanente e muito presente neste projeto em particular!

