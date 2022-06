10 Sugestões de revestimento para chão (dos modernos aos mais tradicionais)

Podem ser simples ou trabalhados. Modernos ou clássicos. Podem ter cores fortes ou neutras. Os pisos do interior e exterior da sua casa podem ser como sempre sonhou. Com as propostas da homify, se tem dúvidas por deixar de as ter. Basta seguir as propostas que lhe deixamos.

Se durante muitos anos se cobriram os pisos em madeira ou mosaicos, hoje podem apreciar-se a nu. Muitas madeiras foram recuperadas tornando-se verdadeiras e belas rainhas.

Quando gostamos, todos os cantinhos da nossa casa parecem abandonados. Para o piso, há mil e um sugestões. A maioria até pode combinar. Está preparado para surpreender os seus convidados?