Design moderno de espaços exteriores

O mais recente projecto premiado a nível internacional – a casa Sambade – ocupa uma área de 1177 metros quadrados e está localizado em Penafiel (Portugal). Esta moradia unifamiliar está implantada num local privilegiado, estando circundada por um fauna e flora muito agradáveis. Esta imagem do exterior da casa é deveras único e interliga-se com a natureza que o rodeia. Um espaçoso terreno envolve-a tendo permitido a inserção de uma elegante piscina com um longo deck onde foram colocadas espreguiçadeiras. Para além disso também é possível usufruir do jardim para as mais variadas ocasiões. A casa por si só também se abre e relaciona estreitamente com o contexto envolvente: a paisagem verdejante.