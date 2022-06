Quartos maravilhosos: 15 cabeceiras de cama que vai adorar

Ao optar por uma cabeceira de cama que se prolongue até ao tecto, fará com que este elemento se torne no verdadeiro protagonista do espaço. Hoje em dia, esta é uma alternativa que já se tornou tendência. A perspectiva que a cabeceira gera neste espaço é surpreendente. Dá-lhe amplitude, profundidade e altura. O espelho reforça estas sensações.