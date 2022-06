Cortinas coloridas em todas as divisões

Seja qual for o estilo decorativo da sua habitação, as cortinas são sempre uma boa maneira de dar uma nova vida a um espaço, de o personalizar. Mas, às vezes, escolher estas peças e integrá-las no contexto da nossa casa não é tão fácil como parece.

Hoje percorremos várias divisões e apresentamos-lhe alguns ambientes que ficaram claramente favorecidos com a introdução de cortinas coloridas. Ou como a mistura de diferentes padrões, cores, texturas pode mudar o seu estado de espírito e a aura da sua habitação. Palavras-chave? Equílibrio e harmonia, sempre.

Se também já acredita que as cortinas estão de volta — mais ousadas e vibrantes do que nunca — fique connosco. Temos sugestões e interpretações para todos os compartimentos, gostos, estilos, casas. Em padrões florais, geométricos, monocromáticas. Desvende este livro de ideias Homify e explore as possibilidades destes elementos decorativos.