Habitação magnífica com interiores de sonho!

Como já referimos, toda esta área social partilha o mesmo espaço no entanto, as divisões estão devidamente marcadas através do mobiliário e as transições assinaladas através de pormenores decorativos cheios de personalidade.

Neste caso podemos verificar, na transição da sala de estar para a sala de jantar, um grande biombo branco com um padrão quadrangular que permite ver através dele. Apesar da transparência deste elemento, a sua presença física delimita, por si só, os ambientes.