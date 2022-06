Uma cozinha como nunca viu!

Com o objectivo de tornar este espaço mais amplo, toda a parte de arrumação foi escondida através a colocação de armários que se fundem com as próprias paredes, criando assim um ambiente minimalista e sem grandes obstáculos visuais.

A arrumação surge assim como sendo uma extensão da própria divisão, permitindo uma grande funcionalidade espacial sem causar um grande impacto visual.