Uma casa que vale a pena conhecer!

Como não podia deixar de ser começamos pela entrada. Com o objectivo de criar uma maior privacidade no interior da habitação foi colocado um muro que rodeia o terreno pertencente a esta casa. O próprio muro é uma parte integrante do projecto, a sua materialidade de pedra rústica, contrasta com as linhas rectas e modernas do edifício.

O portão de metal é também um elemento assumidamente moderno. A procura da união entre o rústico e o moderno revela assim uma vontade constante de aprendizagem e experimentação arquitectónica. O resultado está à vista: fantástico!