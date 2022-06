Habitação de linhas vanguardistas

Hoje trazemos para si um projecto de decoração incrivelmente único! O que seguidamente lhe iremos mostrar é um andar modelo do PORTUS CALE RESIDENCE, integralmente decorado pela designer de interiores Filipa Cunha.

Situado em plena marginal de Vila Nova de Gaia, na praia da Madalena e apenas a 15 minutos do centro da grande cidade do Porto, este empreendimento representa uma atitude contemporânea e sobretudo muito distinta para clientes ousados que procuram nas suas casas o melhor do design e conforto.

Este empreendimento é um condomínio privado composto a partir de áreas super amplas e apenas a dois minutos do mar. Ali poderá desfrutar de uma paisagem deslumbrante bem como de uma tranquilidade única que apenas a Natureza consegue proporcionar!

Este é seguramente um projecto único para quem procura uma habitação diferente e repleta de design de alta qualidade. A elegância e a sofisticação estão presentes em todos os pequenos detalhes! Não deixe de verificar este projecto incrível e único!