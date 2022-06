Restaurante Santa Rita

O pé direito deste espaço é de mais de 4m de altura e conta com mais de 100m² de área. Um dos topos do espaço tem contacto directo com a rua pública, através do dois vãos que se vê na foto superior, e o outro com um espaço de ventilação. O objectivo latente neste projecto foi o de remodelar o espaço existente, transformando-o num restaurante, mantendo as linhas e qualidades arquitectónicas originais. Tendo em conta que toda a área onde o restaurante está implantado, é a de um espaço aberto, tornou-se necessário criar um elemento que unisse a sala de jantar com a cozinha, que fosse capaz de os separar e ao mesmo tempo interligar. O resultado foi, um projecto que manteve a traça original do edifício, proporcionando um espaço fluído e bastante luminoso.