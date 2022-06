A transformação de uma casa que tinha parado no tempo

A mudança trazida por esta reforma foi mais do que favorável. Agora, os espaços são preenchidos com luz, e brilham mais espaçosos e modernos. Como é que se atingiu esta mudança? Todos os antigos revestimentos foram alterados. Não há vestígios do passado e todo o espaço parece novo. O branco e o uso da madeira nos de cor clara no pavimento melhorou a imagem dos espaços, tornando a sua vivência mais confortável.