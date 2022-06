Antes e depois – apartamento em Vigo

É terça feira e como já vem sido hábito, partilhamos consigo sempre um projecto antes e depois! As remodelações e o entusiasmo de ver imagens dos espaços antes e depois das obras conquistam qualquer um! Prova disso é estes artigos serem sempre dos mais vistos e dos que mais gosto nos dão escrever, isto claro, depois dos artigos de profissionais nacionais! O exemplo de hoje é do T Estudio de Diseño com sede na vizinha Espanha, em Vigo, eles projectam e desenvolvem projectos de arquitectura de interiores para habitações, escritórios e espaços comerciais. O acompanhamento é feito desde as primeiras ideias até à fase de conclusão final da obra. O apartamento que se segue fica em Vigo e ficou concluído em Abril de 2014. Veja já as imagens que comprovam o mau estado e degradação do espaço e no que se transformou!