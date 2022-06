Uma casa simples que o vai enamorar (+40 fotos)

Sabe aquela sensação de ver imagens de uma casa e a mesma ser completamente a sua cara? Aquilo com que sempre sonhou e com a qual se identifica muito? Arriscamos a dizer que a casa de hoje possa corresponder aos requisitos que muitos procuram. As cores usadas são terrosas e transmitem conforto. Não podemos ignorar que a escolha dos materiais foi criteriosa. Madeira e tijolo sempre deram uma boa combinação, mas tudo isto adicionado a pormenores elegantes de decoração e de fantástica iluminação não podia ter resultado de outra maneira.

Não perca mais tempo e delicie-se com as 40 fotos que se seguem. Cozinha, salas, quartos, casas de banho… não se perca, a casa é grande!