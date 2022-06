Uma agradável casa de apenas 45 m²

A casa de banho tem uma boa dimensão. Não é apertada, como seria de esperar num apartamento pequeno. Os designers projectaram o espaço com muito bom gosto. Culpa disso são as belas cores dos azulejos, as formas geométricas e a calidez oferecida pela madeira. São texturas e tonalidades que chamam, sem dúvida, a nossa atenção. A iluminação indirecta que vemos no topo da parede azul é um pormenor interessante que remate a decoração.