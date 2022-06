7 fantásticas poltronas para maior conforto em sua casa

O quarto do seu bebé tem de ter o máximo de conforto que o pequeno precisa, mas não se esqueça de criar um pequeno espaço para si, para o seu conforto. Afinal de contas, amamentar, embalar ou segurá-lo um pouquinho antes do banho podem ser actividades melhor suportadas do ponto de vista físico se tiver onde se sentar. Uma poltrona no quarto do seu filho fará todo o sentido, quanto mais não seja naquelas primeiras noites ou nas alturas em que ele está doente – vai saber-lhe mesmo bem um sítio onde possa descansar as pernas!