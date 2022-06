O roupeiro aberto estilo boutique

Se é um grande amante de lojas de roupa, já tem que ter reparado que muitas delas dividem os seus artigos por faixa etária, ocasiões ou cores, certo? Por que não dar esse toque também ao seu closet? Junte artigos de acordo com a semelhança de tons, com o tipo de tecido, com os momentos em que os utiliza ou de acordo com outro critério só seu! Para além de uma maior organização do espaço (o que é muito importante, uma vez que não há portas para esconder a desarrumação), vai fazer com que tenha aquela sensação de pisar numa loja acabadinha de abrir só para si!