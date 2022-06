10 cozinhas acolhedoras que não pode perder!

A cozinha é o coração da casa. É lá que cozinhamos, que fazemos as refeições, que convivemos, que nos reunimos com a família ao fim do dia e é até lá que, não raras as vezes, trabalhamos ou que os mais pequenos estudam e brincam sob o nosso olhar atento. Talvez sejam estes os motivos que nos levem a escrever sobre esta área da casa com tanta frequência. O nosso objectivo é deixar-lhe boas ideias para tornar a sua cozinha mais confortável, bonita e funcional. E por falar em conforto, veja dez cozinhas muito acolhedoras.