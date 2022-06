10 motivos para usar paredes de gesso em casa

Muitas vezes, os materiais pré-fabricados, ou seja, que são comercializados já com uma dimensão específica, são mais difíceis de manipular. Isto porque pesam muito mais do que as peças pequenas, como os tijolos, e são mais difíceis de organizar segundo a maneira desejada.

Mas, isto não acontece com as placas de gesso, pois a liga é muito leve e as dimensões não são maiores do que um metro de largura. Além disso, os fabricantes já projectam peças menores.