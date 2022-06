A casa das cores: jovem e moderna!

Uma dessas zonas é precisamente o espaço para dormir, onde se situa a cama e as mesas de cabeceira. Aqui o habitante pode desfrutar de momentos relaxantes após um dia atribulado de trabalho.

A cabeceira da cama é constituída por um grande painel almofadado azul turquesa. Imediatamente em cima da cabeceira podemos ver uma pintura concebida especificamente para aquele local, com formas geométricas e com as cores do tema do quarto.