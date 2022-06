Reabilitação de uma habitação: ficou como nova!

Esta habitação situa-se em Sesimbra, um destino frequentemente conhecido pelas suas praias de água cristalina. Ao mesmo tempo Sesimbra fica a apenas a 30 minutos de Lisboa, sendo por isso uma zona perfeita para uma vida familiar tranquila e em contacto com a Natureza.

Apesar de simples, a fachada da habitação revela que esta foi alvo de uma intervenção recente. A habitação uni-familiar é tradicional e as suas divisões distribuem-se num piso apenas facilitando assim a sua organização espacial. A cobertura é revestida com telhas cerâmicas tendo estas sido também alvo de um processo reabilitativo. Todas as paredes exteriores foram devidamente pintadas de branco e as caixilharias foram substituídas.