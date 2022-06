Uma bela reabilitação de 335m2 na baixa do Porto

A cidade do Porto, sobretudo a área da baixa tem sido alvo de inúmeros projectos de revitalização de imóveis, hoje mostramos-lhe um belo exemplo deste tipo de intervenções. O projecto D. João IV consiste na reabilitação de uma casa burguesa do séc. XIX que se encontrava em ruínas e na sua reconversão num conjunto de habitação multifamiliar de quatro apartamentos, T1 e T2.

O projecto responde de forma pragmática às exigências do programa e usa os elementos pré-existentes como guia para o diálogo entre o passado e o presente. Assente no princípio simples, re-habitar respeitando o caráter e conceito do edifício. Segundo o arquitecto, projeto preserva os elementos característicos da preexistência, sistema estrutural e construtivo, assim como a organização espacial, limitando-se a introduzir as infraestruturas necessárias à nova vivência, com cozinhas e casas de banho. Pretendeu-se que a passagem pelo edifício se diluísse entre todas as intervenções das quais já foi alvo abandonando assumidamente a pretensão de afirmação autoral pelo desenho. A Casa de D. João IV nasceu há 120 anos e espera-se que seja vivida por mais 120…

Engenharia: ASL&Associados, Construção: Homereab, Fotografia: João Morgado, Styling Rute: Moreda, Mobiliário Fabric: [fabric.pt).