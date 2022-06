15 grades modernas para proteger a sua casa com estilo

Um dos elementos mais importantes na nossa casa são as janelas, que são nada mais do que vãos abertos nas paredes para o exterior que permitem desfrutarmos na paisagem, deixar entrar o sol e arejar a casa. É através destas aberturas que observamos o nascer e o pôr do sol e nos ligamos ao mundo exterior. Um tipo de ligação que sentimos ser inato e muito importante, em que em certos casos se sente o uso indispensável de grades. A protecção passa a ser importante quando estas janelas estão, principalmente, no rés do chão. Por isso, no artigo de hoje damos-lhe a conhecer 15 atraentes exemplos de grades que deixam as suas janelas mais seguras e ao mesmo tempo maravilhosas.