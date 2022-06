19 fotos de um apartamento de 35 m2 para que decore o seu

Quando contamos com poucos metros quadrados para viver, somos da opinião que isso só pode ser uma desvantagem. Não ter espaço extra para um quarto de vestir, um escritório ou até um quarto extra. Sem dúvida, mas se pensarmos de outra maneira percebemos de imediatos que existem também várias vantagens, pelos menos quando se vive sozinho ou como casal. Não apenas se tem de limpar menos, tal como o gasto em decoração e mobiliário é também inferior.

Hoje partilhamos um mini projecto projectado pelos arquitectos registados na homify, trata-se de uma apartamento de apenas 35 m2, com sala, zona de refeições, cozinha, casa de banho e quarto. A área foi lindamente distribuída por diversas funções. Um belo de exemplo de apartamento, que prova como se pode viver com estilo num espaço reduzido. Neste apartamento reinam as cores claras, a madeira e sobretudo a simplicidade, funcionalidade e estilo. Vamos conhecer?